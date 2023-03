Impianto depurazione Spello, inizia il collaudo: fondamentale per le acque di scarico di 25mila famiglie

“Si completa un intervento atteso da anni concretizzatosi grazie alla sinergia e all’impegno tra Regione Umbria, AURI, Vus e Comune di Spello e di fondamentale importanza in quanto va a mitigare le criticità del reticolo fognario provenienti dalle diverse linee del territorio comunale e da quello circostante": lo ha affermato il sindaco Moreno Landrini che ha commentato la fine dei lavori sull’impianto di depurazione Spello-Castellaccio per il trattamento delle acque reflue. Un'opera serve un territorio di oltre 50 kmq con un bacino d’utenza di circa 25 mila unità, tra fisso e fluttuante.

Il progetto commissionato dall’A.U.R.I. (Autorità Umbra Rifiuti e Idrico) con un importo complessivo di 2 milioni e 750 mila euro. "L’Amministrazione comunale - ha concluso il sindaco - continuerà l’attività di progettazione e di esecuzione di ulteriori azioni di ampliamento e potenziamento della rete fognaria per migliorare i servizi per il territorio e per i cittadini come la prossima esecuzione della rete fognaria in via Pastine, Via Pastine II e via Santa Pia”.