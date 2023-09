Illuminazione, verde pubblico e strade: il piano degli interventi

Interventi di sistemazione delle strade comunali, manutenzione del verde pubblico e dell’illuminazione, lavori sugli impianti idrici ed elettrici di alcuni stabili comunali.

Anche questa settimana la programmazione delle attività che verranno eseguite dalle squadre di A.Se. Spoleto interesserà alcune zone del centro storico e borghi e frazioni del territorio comunale.

Per quanto riguarda la decespugliazione, Fogliano-Giuncano e Meggiano sono le strade su cui sono previsti i prossimi interventi, mentre la potatura degli alberi avverrà in questi giorni alla scuola media Luigi Pianciani (a completamento di quanto già effettuato la scorsa settimana) e negli abitati di Cortaccione e San Nicolò.

In programma anche i lavori di manutenzione di alcune strade comunali, in particolare via Eduardo de Filippo, la strada di Carbognano e, a completamento del piano di lavoro precedente, quella di Patrico, dove le squadre dell’A.Se provvederanno alla chiusura delle buche esistenti.

Entro venerdì 29 settembre verrà effettuata anche la pulizia dei chiavicotti nella strada di Strettura prima dell’abitato, il taglio dell’erba nella Zona Peep a San Nicolò e nelle aree verdi di competenza interne al centro storico, l’innaffiamento delle fioriere, la verifica degli armadi stradali per la pubblica illuminazione (settore B2) e gli interventi di sostituzione delle lampade o degli impianti spenti.

Il programma di lavoro di questa settimana prevede anche la pulizia dei canali di gronda all’asilo nido “Il Bruco” a San Giacomo, il controllo degli impianti elettrici ed idrici negli stabili di proprietà comunale, la sistemazione del soffitto a Palazzo della Genga, la tinteggiatura della sede della Polizia Locale e la sistemazione della segnaletica stradale per il mercato del venerdì in via Cacciatori delle Alpi.