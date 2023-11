Il truck della Polizia di Stato a Spoleto per la campagna sull'uso dei social

A 8 anni dall’ultima visita, domani 9 novembre 2023, in piazza Garibaldi a Spoleto, ritorna “Una vita da social”, la più importante campagna educativa itinerante realizzata dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tale campagna si inserisce nell’ambito delle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli che si trovano ad affrontare quotidianamente i minori che utilizzano la rete.

Alla presenza del Questore della provincia di Perugia, Fausto Lamparelli e del sindaco di Spoleto Andrea Sisti, gli studenti delle scuole medie e superiori saranno accolti all’interno del truck della Polizia Postale, allestito con un’aula didattica multimediale, ove potranno confrontarsi con gli operatori specializzati della Polizia Postale, della Polizia Stradale e della Questura di Perugia sui temi della sicurezza online e su strada, con un linguaggio semplice e adatto a tutte le fasce di età.

Ancora una volta il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale e delle Comunicazioni Umbria scende in campo al fianco delle scuole per un solo grande obiettivo: “fare in modo che il dilagante fenomeno del cyberbullismo e di tutte le varie forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie, non faccia più vittime”.

L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, è quello di prevenire episodi di violenza, vessazione, diffamazione, molestie online, attraverso un’opera di responsabilizzazione in merito all’uso della “parola”.

I ragazzi potranno poi approfondire il tema della sicurezza stradale e della prevenzione dei reati a sfondo discriminatorio, acquisendo una maggiore consapevolezza sulla tutela dei diritti umani grazie alla presenza di personale specializzato dell’Osservatorio per la Sicurezza Contro gli Atti Discriminatori della Questura.