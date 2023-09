Il fisioterapista olimpionico di Bastia Umbra, Fabio Morbidini, nello staff degli Azzurri all’IBA Champions’ Night

Il fisioterapista olimpionico di Bastia Umbra, Fabio Morbidini, ha raggiunto il Principato di Monaco per l’IBA Champions’ Night, evento itinerante IBA nelle città più importanti al mondo in cui combattono i migliori e le migliori boxer del panorama pugilistico internazionale IBA, in programma per sabato 23 Settembre. Farà parte dello staff azzurro che sono tra i protagonisti della serata ci saranno i nostri Azzurri e prossimi olimpionici di Parigi 2024, Abbes Mouhidine e Salvatore Cavallaro.

Da parte del Sindaco Paola Lungarotti, a nome proprio e dell’Amministrazione Comunale, i migliori auguri al concittadino Fabio Morbidini, alla prova in quella che per lui si prospetta come una novità professionale, affinchè la trasferta con lo staff tecnico sia un sicuro successo per gli atleti azzurri, in vista di Parigi 2024.