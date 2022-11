Il fidanzato geloso va su tutte le furie, arriva la polizia

Ha chiamato la polizia quando ha temuto che dalle parole si potesse passare ai fatti. La lite con il compagno, sembra per gelosia, stava degenerando rapidamente. A quel punto la ragazza ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti del commissariato di Spoleto hanno raggiunto l'indirizzo indicato e hanno trovato la coppia ancora in lite tra loro.

Dopo aver sentito il racconto della ragazza che aveva chiesto aiuto e invitato il ragazzo a mantenere un comportamento meno aggressivo, gli agenti hanno accompagnato la ragazza da un conoscente come aveva chiesto lei stessa, manifestando la volontà di non rimanere ancora in casa con il compagno. Come prevedono le procedure, l'accaduto è stato registrato nel sistema Scudo, dedicato proprio agli episodi di violenza.