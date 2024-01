Hyla Maker, la fabbrica dei "sogni" in riva al lago

Hyla Maker è il primo FabLab del Trasimeno.

Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza della sindaca della cittadina umbra Maria Elena Minciaroni - che ha elogiato l’iniziativa sottolineando l’importanza di una struttura di questo livello in una realtà come quella toreggiana – e del sindaco dei ragazzi Mattia Spilinga - che ha simpaticamente raccontato il grande impegno profuso negli ultimi mesi per realizzare questo progetto.

Le tante persone presenti hanno quindi avuto la possibilità di accedere al FabLab, una struttura intelligente concepita secondo i più moderni dettami della tecnologia, che accompagna il visitatore in un percorso affascinante creato per dare risposte tangibili a chiunque sia alla ricerca di uno spazio in cui realizzare idee e progetti.

La visita è iniziata dalla sala riservata alla formazione, con 50 posti a sedere e un grande monitor. Qui Cristiano Spilinga, owner di Hyla Maker Lab e uno degli ideatori del FabLab, dando il benvenuto agli ospiti ha illustrato gli obiettivi del progetto, sottolineando con orgoglio l’importanza che questo sia nato in una cittadina come Tuoro, che diventa così punto di riferimento non solo per il territorio del Trasimeno ma per l’intera regione.

Il tour è poi proseguito verso la postazione podcast-video per poi passare all’area dedicata a stampanti 3D, CNC, scanner 3D, laser cutter, saldatori, utensili manuali, attrezzi per la lavorazione del legno e del metallo.

Un vero hub tecnologico per lo sviluppo di progettualità in vari ambiti, con particolare riferimento ai temi della transizione ecologica, dell’economia circolare e della tutela del territorio e della biodiversità. Il FabLab è indirizzato a imprese e start-up, comunità locali, artisti e designer, maker e appassionati di fai-da-te, studenti e professionisti che qui potranno, in base a competenze e necessità, realizzare prototipi, creare opere d’arte, pezzi di design o oggetti personalizzati, acquisire competenze pratiche e tecniche, e tanto altro ancora.

Una realtà quella di Hyla Maker Lab che assume ancora più valore perché sceglie di insediarsi in un piccolo borgo in controtendenza con la realtà nazionale che vede questi centri quasi sempre al Nord e nelle grandi città. Un’officina moderna aperta a tutti, uno spazio di creazione e condivisione al servizio del territorio e di cui il territorio potrà beneficiare.