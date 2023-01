Beccato ubriaco alla guida in vacanza, dopo mesi gli arriva l'ordinanza del giudice per gli arresti domiciliari

I Carabinieri della Stazione di Foligno hanno eseguito un ordine dell’Ufficio di Sorveglianza di Vercelli che ha disposto gli arresti domiciliari per un uomo che deve scontare una pena di otto mesi di reclusione per una condanna passata in giudicato.

L'uomo era in vacanza in Piemonte ed è stato fermato per un controllo stradale. In quell'occasione è stato trovato, al volante dell'auto, in stato di ebbrezza alcolica. Gli è stata ritirata la patente di guida ed è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Vercelli.

I Carabinieri della stazione di Foligno hanno notificato l'atto e sottoposto l'uomo alla misura detentiva da scontare in casa.