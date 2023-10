Giovani ambasciatori della cultura senza barriere ricevuti dal presidente Mattarella

Giovani ambasciatori della cultura e dell’arte senza “barriere” ricevuti al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un sogno che si è avverato per una squadra “speciale”, 11 giovani, tra i 18 e 26 anni con disabilità, che ha realizzato, primi in Italia, ben due guide in Caa (comunicazione aumentativa e alternativa), dedicate ai musei Burri, Ex Seccatoi del Tabacco, regno dell’arte contemporanea, ed una su “La Valle di Signorelli”, un percorso che abbraccia le opere prodotte dal grande maestro del Rinascimento, a Città di Castello e nei comuni dell’Altotevere, dove ha lasciato il segno indelebile come peraltro Raffaello Sanzio, autore di capolavori custoditi anche nella Pinacoteca Comunale, su tutti lo Stendardo della Santissima Trinità collocato nella stessa sala dove si trova il Martirio di San Sebastiano di Luca Signorelli. “Caro Presidente Mattarella, grazie per averci aperto le porte del Quirinale. Siamo felici ed orgogliosi di consegnare i nostri primi lavori in Caa. Saremmo onorati se venisse a visitare i musei di Alberto Burri e la Pinacoteca della nostra città insieme a noi. Con l’aiuto delle nostre guide le faremmo conoscere le opere d’arte che tanto ci hanno colpito durante le nostre ricerche. Grazie ancora Presidente! L’aspettiamo”. Questo è il testo della lettera che alcuni di loro hanno letto e poi consegnato al Presidente Mattarella con le prime copie delle due guide realizzate che rendono di fatto Città di Castello, patria del grande maestro di arte contemporanea Alberto Burri, culla anche del Rinascimento e di alcuni dei suoi attori più famosi, Raffaello Luca Signorelli su tutti, una città unica, in cui l’arte e la bellezza non hanno più ostacoli e barriere di nessuna natura, compresa quella comunicativa e relazionale.

A corredare i doni per il Presidente è stata una inedita trascrizione in Caa dell’inno nazionale italiano, che attraverso i simboli ha offerto nuova enfasi alle parole di Mameli, una lettura emozionante e suggestiva che è stata particolarmente apprezzata dal Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica, dopo aver ascoltato con attenzione l’intervento del sindaco, Luca Secondi e l’esposizione del progetto che ha portato alla realizzazione delle guide, da parte della coordinatrice e responsabile dei Servizi Sociali del Comune, Brunella Bologni, ha manifestato apprezzamento ed in particolare elogiato gli undici giovani ed il gruppo di lavoro ad andare avanti su questa strada. Dopo la presentazione ufficiale di ieri alla Pinacoteca comunale di Città di Castello, della guida su Luca Signorelli e del tour artistico territoriale, oggi al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i giovani “comunicatori” dell’arte e del bello senza barriere, Aurora Bazzurri, Nizar Douari, Gioia Giorgi, Alberto Marinelli, Mattia Melelli, Matteo Perioli, Mirko Pietosi, Matteo Ricci, Giacomo Testi, Livia Tose e Luca Varzi, hanno provato un’emozione fortissima, che si leggeva chiaramente nei volti e nei sorrisi. Assieme a loro per condividere una giornata memorabile, il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, gli assessori alla Cultura e Politiche Sociali, Michela Botteghi e Benedetta Calagreti, il presidente della Cooperativa “La Rondine”, Luciano Veschi, la responsabile dei Servizi Sociali del comune di Città di Castello, Brunella Bologni, gli educatori, Matteo Chierici, Anita Meozzi, la logopedista, Letizia Giovannini ed il capo ufficio stampa del Comune di Città di Castello, Giorgio Galvani.