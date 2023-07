Percorre oltre 2.500 chilometri con l'auto non assicurata e sequestrata: denunciata

Va in giro con l'auto sequestrata, denunciata una donna che era dtata nominate custode giudiziario del mezzo. È quello che è successo a Valfabbrica dove i Carabinieri hanno fermato, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale, un’auto condotta da una trentasettenne originaria di Gubbio.

La donna riferiva di non avere con sé i documenti di guida e i militari, insospettiti, hanno proceduto al controllo tramite la banca dati, che ha permesso di accertare che il veicolo era stato sottoposto a sequestro una settimana prima dalla Polizia Stradale di Perugia perché privo della copertura assicurativa obbligatoria e che le era stato affidato in custodia.

La donna, che davanti alla contestazione ha iniziato a inveire contro i Carabinieri ed è stata multata per guida senza assicurazione e per aver circolato con un veicolo sequestrato, per un totale di 2.700 euro di verbali e denunciata per non aver ottemperato agli obblighi della custodia ed il veicolo le veniva ritirato per la successiva confisca.

Vista la gravità della condotta e accertato che la donna ha percorso oltre 2.500 chilometri con l’auto sequestrata, i militari hanno avviato le procedure per la revoca della patente di guida.