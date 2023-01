Perde il controllo dell'auto e tampona una vettura in sosta: denunciato per guida in stato di ebbrezza

Gli agenti del Commissariato di Foligno intervengono per un incidente e trovano il conducente ubriaco: denunciato e patente ritirata.

I poliziotti sono stati chiamati per un incidente in una strada periferica di Foligno e una volta giunti sul posto hanno trovato un giovane che alla guida della sua auto era andato ad impattare contro un’autovettura in sosta, danneggiandola.

Una volta verificato lo stato di salute del conducente ed esclusa la necessità di ricorrere alle cure dei sanitari, i poliziotti hanno ricostruito la dinamica dell’incidente e sottoposto il giovane all'etilometro, ipotizzando che la perdita del controllo dell’auto fosse dipesa da una condizione di alterazione dovuta all’abuso di sostanze alcoliche.

Il conducente è risultato positivo all'alco test, con un tasso alcolemico sei volte superiore al limite consentito e per questo è stato denunciato per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall’aver causato un incidente stradale, con conseguente ritiro della patente.