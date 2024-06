Gubbio, Umbra Acque: "Completati i lavori in via della Vittorina"

Umbra Acque annuncia con una nota che "sono stati completati i lavori in via della Vittorina, a Gubbio, e la circolazione stradale è già tornata alla normalità".

Come spiega la nota "sono state effettuate importanti opere di sostituzione delle linee acquedottistiche che rientrano nei progetti finanziati con il Pnrr per il recupero delle perdite idriche".

Umbra Acque, prosegue la nota, "si scusa con i cittadini e con l’amministrazione comunale per i disagi arrecati dall’impresa appaltatrice della società nella esecuzione dei lavori non a regola d’arte e cercherà come sempre di contenere al minimo gli inconvenienti sapendo che si tratta di interventi di grande importanza per l’intero territorio comunale".