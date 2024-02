Gubbio, trovato il cadavere di un uomo lungo una strada di campagna: indagini in corso

I Carabinieri di Gubbio stanno indagando sulla morte di un 53enne il cui cadavere è stato ritrovato in una strada di campagna che porta alla frazione di San Martino in Colle. L'allarme è scatato nel tardo pomeriggio dopo il ritrovamento da parte dei Vigil del Fuoco. Già da alcune ore alcuni sui colleghi si erano messi alla ricerca dato che non lo avevano visto arrivare. Tutte le ipotesi sono al vaglio delle forze dell'ordine e sarà necessaria l'autopsia per avere dei riscontri ufficiali. Comunque secondo alcune indiscrezioni, la pista primaria sarebbe quella di un atto volontario. La salma è stato portata all'Ospedale di Branca,