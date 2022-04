Gubbio, scontro tra tre auto sulla nuova variante

Incidente lungo la nuova variante di Gubbio. Tre i veicoli coinvolti: due auto e un furgone. Lo scontro si è verificato all'altezza dell'uscita di San Marco. I vigili del fuoco hanno provveduto a recuperare il conducente di una delle due vetture, finita contro il guardarail. L'automobilista è stato affidato alle cure del personale del 118 per le ferite riportate. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica.