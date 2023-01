Gubbio, riqualificazione di piazza 40 Martiri: al via i rilievi

Piazza 40 Martiri ai raggi X per dare il via alla progettazione dell’intervento della sua riqualificazione grazie ai fondi del Pnrr dei quali il Comune di Gubbio è beneficiario. I rilievi riguardano il sottosuolo, i sottoservizi ed eventuali presenze di tipo archeologico.

Le operazioni avranno luogo a partire da domani mattina, mercoledì 11 gennaio, alle 8.30, e procederanno per la giornata di giovedì. Per tutta la durata dei rilievi sarà interdetta la piazza al transito e alla sosta, limitatamente ad aree che saranno individuate volta per volta e che verranno indicate da apposita segnaletica.

“L’intervento di domani e giovedì su Piazza 40 Martiri - sottolinea la vicesindaco Alessia Tasso - rappresenta la prima fase di quella che sarà una riqualificazione cruciale per la rigenerazione urbanistica della città, grazie al finanziamento per 5 milioni di euro derivante dalle risorse destinate all’Umbria dal Pnrr, al quale andrà ad aggiungersi un cofinanziamento di 150 mila euro da parte del Comune”.