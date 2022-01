Gubbio, "porta a porta" nel mirino dei consiglieri leghisti: "Pugno duro su chi mal differenzia i rifiuti: buste irregolari restano in strada per giorni"

Più controlli degli orari e della corretta raccolta dei rifiuti 'porta a porta'. A chiederlo con una interrogazione i consiglieri del Gruppo Lega Gubbio, Sabina Venturi e Michele Carini che hanno ribadito che l'importanza, a livello di immagine e salute, di una città decorosa sia per chi ci vive, sia per i turisti che soprattutto in certi periodi dell’anno la città ospita.

"In diverse zone del centro storico è evidente una raccolta dei rifiuti non corretta, in cui non vengono utilizzati gli appositi contenitori e in più occasioni capita che i rifiuti scorrettamente conferiti si accumulino in strada senza essere ritirati per giorni. Malgrado la segnalazione di alcuni cittadini alla guardia ecologica e alle competenti autorità non è stato preso alcun provvedimento. La raccolta “porta a porta” avrebbe previsto un maggior controllo su una corretta separazione dei rifiuti da parte delle famiglie, sul giusto riciclo, sul rispetto degli orari di esposizione e sul ritiro degli appositi contenitori". La lega dunque ha chiesto l'intervento della Giunta per intervenire sul sistema di controllo degli orari e della corretta raccolta dei rifiuti “porta a porta “soprattutto nel centro storico”.