Strade a rischio frane e allegamenti, arrivano tre milioni di euro per Gubbio, Paciano e Collazzone: i progetti

Gubbio, Collazzone e Paciano saranno beneficiati di un importante finanziamento di oltre 3milioni di euro per arginare dissesti idrogeologici e future frane a danno di strade provinciali. Il finanziamento rientra nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza per la gestione del rischio di alluvione. Alla Provincia spetterà la gestione degli interventi previsti e finanziati.

Ecco le opere: intervento SP 207 di Cai Cambiucci, nel comune di Gubbio per un importo complessivo di 1.240.000 per il risanamento e consolidamento del corpo stradale dal km 4+000 al km 8+000. Altro cantiere: SP 421 di Collazzone per un importo di 847mila euro per lavori di ripristino per movimento franoso al km. 9+500. Terzo e ultimo cantiere: sulla SP 310 tratto 2 di Paciano, intervento di consolidamento del piano viabile per movimenti franosi nel comune di Paciano, per un importo di €. 870mila. Le gare verranno aggiudicate entro il mese di maggio 2023 per iniziare i lavori in estate.

“Queste risorse ci danno l’opportunità di mettere in sicurezza significative arterie provinciali e al tempo stesso migliorare il manto viabile delle stesse – sono le parole del consigliere delegato alla Viabilità, Moreno Landrini -. L’obiettivo è sempre mettere in sicurezza tratti viari e nel contempo migliorarne le condizioni di percorribilità”.