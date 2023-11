Gubbio, interventi dei Vigili del fuoco per incidenti stradali, tralicci abbattuti e soccorso persona in casa

I Vigili del fuoco di Gubbio sono intervenuti per un incidente stradale in località Branca Schifanoia, sulla strada statale 318 al chilometro 29. Nel sinistro risulta coinvolta una sola vettura e all'arrivo dei soccorritori il conducente era già fuori dal veicolo. Il guidatore è stato comunque affidato al 118 per gli accertamenti del caso.

Intorno alle 10 un'altra squadra era intervenuta in località Cipolleto per la messa in sicurezza di alcuni cavi dell'alta tensione Enel caduti a terra, presumibilmente a causa di una rottura dovuta dalle condizioni avverse del tempo. Intervento risolto in supporto ai tecnici Enel intervenuti sul posto.

Alle ore 12 è arrivata una chiamata di soccorso da parte di una signora che era caduta all'interno dell'appartamento. La donna è stata poi soccorso dal personale del 118.