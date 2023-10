Scappa ai carabinieri per l'hashish nascosto nel marsupio, fermato dopo 3 chilometri di inseguimento

Un neopatentato con un tasso alcolemico superiore al consentito e un automobilista con l’hashish nel marsupio, inseguito per chilometri prima che rinunciasse alla fuga. È quanto accaduto nell’Eugubino nel corso dell’ultimo servizio di controllo messo in atto dai carabinieri per contrastare eccessi al volante. A Fossato di Vico, i militari dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Gubbio, hanno costatato che un eugubino neopatentato 22enne guidava con un taso di 0,75 grammi per litro. Per lui è scattata la sanzione amministrativa di oltre 700 euro per guida in stato di ebrezza e l’immediato ritiro della patente di guida.

Successivamente sulla variante, all’altezza della frazione di San Marco di Gubbio, i carabinieri hanno inseguito un’auto che aveva sorpassato l’auto di servizio ad altissima velocità. Il veicolo non ha desistito dalla sua corsa se non dopo tre chilometri e numerose segnalazioni con il faro direzionale posto sul tetto dell’autoradio, quando era stato ormai raggiunto. La condotta di guida tenuta del conducente, un eugubino 28enne, è bastata ai militari per capire che stava nascondendo qualcosa. Sottoposto a perquisizione perché negativo all’alcoltest, è stato trovato in possesso di un frammento di hashish di 7 grammi, nascosto all'interno di un marsupio appoggiato sul sedile di guida.

Per lui oltre alle due contravvenzioni per guida pericolosa e contestuale ritiro della patente, è scattata la segnalazione al prefetto di Perugia per detenzione abusiva di sostanze stupefacenti ritenuta per uso personale.