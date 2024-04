Il "giustiziere" dei turisti: denunciato un 70enne accusato di aver forato le gomme di due auto

Un uomo di 70 anni è accusato di aver forato gli pneumatici di auto in sosta. Al presunto responsabile vengono contestati due episodi, avvenuti a distanza di mesi. Il primo a novembre 2023, il secondo nel fine settimana di Pasqua. Nell’ultimo caso, un turista residente nel fiorentino, tornato a riprendere la propria autovettura lasciata in sosta nel parcheggio del Teatro Romano, si era accorto che lo pneumatico posteriore era a terra, squarciato. Di conseguenza, ha sporto denuncia ai carabinieri. I militari, grazie alle immagini acquisite da alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona, sono riusciti a ricostruire le modalità dell’accaduto e a individuare il volto dell’autore del danneggiamento, avvenuto con un punteruolo. Ulteriori accertamenti e la comparazione delle immagini acquisite in precedenza, hanno inoltre permesso di addebitare al 70enne un altro danneggiamento avvenuto con lo stesso sistema a novembre, denunciato da un altro turista che aveva parcato la propria autovettura in piazza 40 Martiri di Gubbio.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento.