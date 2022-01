Gubbio, cresce il preoccupante fenomeno della guida sotto effetto di alcol e droga: i dati dei Carabinieri

I dati parlano chiaro: a Gubbio cresce sempre di più il fenomeno pericoloso di mettersi alla guida sotto effetto dell'alcol o di stupefacenti. Un fenomeno che determina la metà degli incidenti stradali rilevati, gran parte dei quali vede protagonisti giovani under 30. Il fine settimana è il periodo più a rischio per chi percorre le strade dell'eugubino. L’analisi dei dati dell’anno 2021 relativi alle contestazioni della guida sotto l’influenza dell’alcol e in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti, rispettivamente 34 e 15, ai quali si aggiungono le 3 contestazioni per rifiuto di sottoporsi al test, ha evidenziato un aumento di + 12 casi rispetto all'anno precedente dove le sanzioni registrate complessivamente erano state 37. I militari continueranno i controlli su strada soprattutto nel fine settimana per cercare di prevenire gli incidenti stradali causati da alcol e droga.