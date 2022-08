Gubbio, controlli stradali dei Carabinieri: 4 giovanissimi nei guai per possesso di droga

I Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno compiuto un servizio di controllo del territorio lungo le principali vie di accesso ai centri urbani di Gubbio e Gualdo Tadino. In totale sono stati controllati 49 veicoli e 93 persone, delle quali 4 sono stati segnalate al Prefetto di Perugia per la violazione ammnistrativa per possesso di droga e per le quali è scattato anche il ritiro della patente di guida.

I Carabinieri del Radiomobile hanno controllato un 24enne e un 23enne alla guida delle proprie autovetture, che sono stati trovati entrambi in possesso di una dose di cocaina.

I Carabinieri della Stazione di Nocera Umbra hanno controllato un’autovettura con quattro ragazzi a bordo ferma in zona isolata, in una strada vicinale. Insospettiti dall’atteggiamento dei giovani, apparsi subito in difficoltà alle domande su cosa ci facessero in tale luogo, gli operanti hanno proceduto alla loro perquisizione, rinvenendo indosso al conducente, occultato nella tasca un pacchetto di caramelle con all’interno 4,5 grammi di hashish.

I Carabinieri della Stazione di Gualdo Tadino, impegnati in un posto di controllo sulla Flaminia, in entrata in città, hanno fermato un’autovettura condotta da un 23enne conosciuto dagli operanti, che è stato trovato in possesso di 1,2 grammi di marijuana contenuta in un barattolo di vetro occultato nel cruscotto del veicolo.