Ceri 2024 l'ultimo atto in piazza Grande a Gubbio: tante famiglie e giovani per i Ceri piccoli. Il bollettino medico

La giornata conclusiva dei Ceri 2024 è ancora in corso a Gubbio: è stato, nonostante un clima non favorevole, il giorno dei giovanissimi di Sant'Antonio, Sant'Ubaldo e San Giorgio che hanno dato vita ad un spettacolo unico al mondo sulle orme dei Ceri grandi. Ma è stata soprattutto una giornata all'insegna delle famiglie che si tramandano fede e tradizioni. Sul fronte della sicurezza nei presidi dell’Usl Umbria 1 presenti in piazza, fino alle ore 13, si sono registrati al momento 4 interventi sanitari: 2 ferite medicate, 1 maloe, 1 trauma minore. Nessun accesso al Pronto Soccorso dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino.