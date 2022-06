Guasto alla conduttura "Scirca", niente acqua da Gubbio a Fratticiola Selvatica

Una improvvisa rottura delle condutture dell'acqua ha creato problemi nella distribuzione idrica. La rottura è avvenuta in località Cavallara nel comune di Sigillo e ha riguardato l’adduttrice idrica “Scirca“, l’importante condotta che dall’omonima sorgente rifornisce molti sistemi idrici dell’Alto Chiascio e del Perugino.

Il personale operativo di Umbra Acque è entrato subito in azione per l’esecuzione della riparazione che durerà fino al tardo pomeriggio. Le manovre gestionali in corso di esecuzione e le autobotti stanno consentendo di ridurre al minimo i disservizi, limitando i disagi a cali di pressione alle utenze più alte della località Serra Brunamonti nel comune di Gubbio, oltre a Piccione, Castellaccio e Fratticiola Selvatica nel comune di Perugia.