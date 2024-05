Guardia di finanza, il luogotenente Stefano Ricci promosso "per meriti"

Il comandante della Tenenza della Guardia di Finanza di Todi, luogotenente Stefano Ricci, con decreto direttoriale del 19 aprile 2024, è stato promosso, per “meriti eccezionali” di servizio al grado di sottotenente con decorrenza dal 29 settembre 2023. La proposta di promozione, sulla quale decide il Comandante Generale della Guardia di Finanza, è formulata, ai sensi dell’art. 61 del D.Lvo 199/1995, per i militari che “…abbiano partecipato a operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità ovvero abbiano reso servizi di eccezionale importanza dimostrando, nel portarli a compimento, non comune senso di responsabilità e spiccate qualità professionali, militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore”.

Il S. Ten. Stefano Ricci presta servizio nel Corpo dal 1985. Laureato in Economia e Legislazione per l’Impresa, sino al giugno 2021 è stato al comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Assisi ove ha conseguito risultati operativi di eccellenza: per l’annualità 2017/2018 la Tenenza di Assisi è stata riconosciuta come “Migliore Tenenza del Corpo della Guardia di Finanza del Centro Italia”, ricevendo apposita ricompensa morale alla Festa Nazionale del Corpo.

In precedenza è stato Responsabile della Sezione di P.G. presso la Procura della Repubblica di Orvieto nonché Comandante del Nucleo Mobile della Tenenza di Orvieto. Agli inizi della carriera, ha prestato servizio anche presso il Nucleo PT della Guardia di Finanza di Firenze. Dal 2021, è al Comando della Tenenza di Todi.

Al neo-ufficiale sono giunte vivissime felicitazioni dal Comandante Generale, dal Comandante in Seconda, dal Comandante Regionale Umbria e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Perugia.