Guardia di finanza, avvicendamento a Foligno: il nuovo comandante è il capitano Antonio Petrucci

Il capitano Antonio Auriemma lascia il comando della compagnia della Guardia di Finanza di Foligno, che ha guidato per cinque anni, per assumere a fine settembre l’incarico di comandante del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Milano.

Al suo posto arriva il capitano Antonio Petrucci. Originario di Montelibretti (Rm), sposato con due figli, si è arruolato nel corpo nel 1993, è laureato in Economia e Legislazione dell’impresa e in Economia e Management. Ha prestato servizio in diversi Reparti, maturando una diversificata esperienza operativa e di staff in tutti i settori della missione istituzionale, ricoprendo anche l’incarico di docente presso la Scuola di Addestramento di Specializzazione della Guardia di Finanza di Orvieto. Ha frequentato il 12° corso Ruolo Speciale presso l’Accademia della Guardia di Finanza e nell’ultimo quinquennio ha prestato servizio a Perugia, dapprima presso il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria quale Comandante della Sezione Tutela Entrate e della Sezione Verifiche Complesse e, da ultimo, quale Capo Ufficio Amministrazione del Comando Regionale alla stessa sede.

Il Comandante Provinciale, Colonnello t.SPEF Antonella Casazza, nel ringraziare il Capitano Auriemma per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata in questi anni, augura al Capitano Petrucci buon lavoro e ogni meritata soddisfazione nel nuovo incarico.