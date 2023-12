Dopo il Giro d'Italia Gualdo Tadino conquista anche l'altra grande classica, la Tirreno-Adriatica: sarà sede di tappa, le caratteristiche

Dopo lo storico arrivo del Giro d'Italia degli anni scorsi ora Gualdo Tadino punta diretto su un'altra mitica manifestazione ciclistica: la 59° edizione della Tirreno-Adriatico. Anche stavoltà sarà sede della tappa di arrivo: la giornata prevista è quella del 6 marzo 2024, terza tappa della kermesse. La decisione è stata ufficializzata oggi 21 dicembre a San Benedetto del Tronto, presso il teatro Concordia, dove è avvenuta la presentazione nazionale della 59esima edizione della Corsa dei Due Mari.

Fondata nel 1966, la Tirreno-Adriatico si è sempre congedata in riviera, eccetto la primissima edizione, quando comunque San Benedetto fu tappa intermedia.

La corsa, giunta al suo cinquantanovesimo anno, si terrà dal 4 al 10 marzo, con l’epilogo che sarà ancora una volta domenicale. La tappa Volterra-Gualdo Tadino si snoderà su un percorso di 220 km (tappa più lunga della competizione) con tante insidie nel finale. Sarà un’occasione unica per ammirare di nuovo i più grandi campioni internazionali del ciclismo, tra i quali ci saranno gli italiani Filippo Ganna e Giulio Ciccone ma anche dei campionissimi come Mathieu Van Der Poel, Wout Van Aert e Tao Geoghegan Hart.

“E’ con grande orgoglio - ha dichiarato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – chepossiamo finalmente annunciare che anche nel 2024 la nostra città sarà protagonista del grande ciclismo internazionale con l’arrivo, per la seconda volta in 3 anni, di una tappa della prestigiosa corsa Tirreno-Adriatico. Un traguardo molto importante e non casuale frutto dell’autorevolezza che Gualdo Tadino si è guadagnata sul campo e degli ottimi rapporti costruiti con il gruppo RCS, organizzatore delle corse ciclistiche a tappe e delle grandi classiche più importanti a livello mondiale”.

CARATTERISTICHE TAPPA VOLTERRA -GUALDO TADINO - Tappa molto lunga e abbastanza ondulata nella prima parte che percorre le colline del senese attraversando anche Siena. Da segnalare nel primo tratto quattro passaggi a livello consecutivi sulla medesima linea (secondaria). Dopo Torrita di Siena le asperità si addolciscono e lungo la piana del Trasimeno che porta a Perugia si percorrono strade prevalentemente rettilinee a volte con carreggiata ristretta. Si affronta in seguito la salita lunga e pedalabile di Casacastalda la cui discesa porta direttamente all’arrivo. Strada molto articolata e impegnativa specie in discesa. Ultimi chilometri ondulati e prevalentemente a scendere fino all’ultimo chilometro dove si segnala una volta piuttosto accentuata verso sinistra punto di inizio del finale. La strada presenta dapprima ampie curve per poi finire in rettilineo. La retta finale è in leggera salita con pendenze attorno al 4%. Linea di arrivo su rettilineo in asfalto larga 8 m.