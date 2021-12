Rientro a scuola in sicurezza a Gualdo, due giorni di tamponi gratuiti per gli studenti: le date e i luoghi

Prima del prossimo rientro in classe, previsto per gli studenti delle scuole superiori il 7 gennaio 2022 e per gli alunni di tutti gli altri istituti il 10 gennaio, sarà effettuato uno screening di massa su tutta la popolazione scolastica, il personale docente e non docente di tutte le scuole. Lo ha annunciato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, che ha spiegato che verrà data la possibilità di sottoporsi a tamponi antigenici nasofaringei in forma gratuita e volontaria.

Il Comune di Gualdo Tadino ha deciso di anticipare i tempi, grazie anche alla disponibilità del personale della Farmacia Comunale Calai e della Farmacia Centrale Capeci, condividendo un calendario di date nella quale sarà possibile effettuare i tamponi, che saranno così ripartite: Mercoledì 5 gennaio 2022 dalle ore 8.30 alle 13.00: tamponi a disposizione degli studenti, personale docente e non docente dell’I.I.S. Raffaele Casimiri. L'esecuzione dei tamponi avverrà presso la Palestra della Scuola Secondaria di I grado “Franco Storelli”;

Sabato 8 gennaio 2022 dalle ore 8.30 alle 13.00: tamponi a disposizione degli studenti, personale docente e non docente della Scuola Primaria sia dell’Istituto Comprensivo che dell’Istituto Bambin Gesù. L'esecuzione dei tamponi avverrà presso la Palestra della Scuola Secondaria di I grado “Franco Storelli”;

Sabato 8 gennaio 2022 dalle ore 13.00 alle 15.00: tamponi a disposizione dei bambini, personale docente e non docente delle Scuole dell’Infanzia. L'esecuzione dei tamponi avverrà presso le due Farmacie “Calai” e “Capeci”.

Sabato 8 gennaio 2022 dalle ore 15.00 alle 17.30: tamponi a disposizione degli studenti, personale docente e non docente della Scuola Secondaria di I grado “Franco Storelli”. L'esecuzione dei tamponi avverrà presso la Palestra della Scuola Secondaria di I grado

“Franco Storelli”.