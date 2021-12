Gualdo Tadino, salgono i contagi: dalle classi il virus è arrivato in famiglia. Attivato screening nelle scuole. In isolamento il sindaco

Preoccupa alla task-force regionale anti-covid l'andamento della pandemia a Gualdo Tadino negli ultimi giorni. I casi si sono volocemente triplicati portanto a quota 62 e un'altra trentina di persone in isolamento. Il forte aumento è dovuto, in gran parte, a diversi casi tra bambini e ragazzi in età scolare che poi ha coinvolto i rispettivi nuclei familiari. Da qui la decisione del Comune e delle autorità sanitarie di avviare uno screening molto esteso nelle scuole dove si sono registrati positivi che andrà avanti per diversi giorni con l'obiettivo di isolare tutti i casi ed evitare l'aumento esponenziale dei contagi.

A Gualdo Tadino anche il sindaco Massimiliano Presciutti è stato costretto all'isolamento: "Io stesso purtroppo - ha spiegato in un video dalla sua abitazione dove si ritrova in quarantena - sono sottoposto a regime di isolamento preventivo poiché sono venuto a contatto con un caso positivo e, purtroppo, fino a domenica prossima dovrò annullare tutte le attività in presenza. Raccomando di nuovo a tutti il massimo dell’attenzione e del rispetto delle regole; la mascherina va indossata sempre, anche all’aperto, quando si hanno contatti con altre persone, non servono ordinanze ma buon senso e grande responsabilità da parte di ognuno di noi".