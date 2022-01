Gualdo Tadino, riqualificazione Rocchetta. Forza Italia: "Progetto fondamentale. Ora basta divisioni per il bene della città"

Pieno appoggio al progetto per la riqualificazione dell'area Fonti Rocchetta - redatto dalla Rocchetta e appoggiato dal vicepresidente della Giunta regionale, Roberto Morroni - da parte di Forza Italia e dei civici di centrodestra di Gualdo Tadino che parlano di una svolta dopo anni di profondo declino della città attribuiti all'attuale amministrazione comunale targata Pd.

"Finalmente possiamo tornare a citare quel concetto che ormai da tempo nessuno a Gualdo ricorda più: sviluppo economico e turistico, visione verso il futuro; ben distante dalla politica, lontana anni luce dalla nostra, fatta di contentini o di progetti isolati e privi di un collante strategico di lungo corso": hanno scritto Fabio Viventi, Silvia Minelli e Gianni Frillici coordinatori di Fi.

Da Forza Italia è stato lanciato un nuovo appello al dialogo e alla collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, in particolare la comunanza agraria proprietaria dei terreni fortemente contraria al progetto perchè non coinvolta direttamente e per il fatto che ancora oggi l'amministrazione comunale non ha attuato le sentenze sull'abusivismo.

"Dal Coordinamento di Forza Italia gualdese esprimiamo pertanto grande soddisfazione per ciò che riteniamo un grande punto di partenza per la riqualificazione della città e per uno sprono al dialogo costruttivo di tutte le parti interessate, a partire dall'Azienda Rocchetta, Regione dell'Umbria, Amministrazione Comunale e Comunanza Agraria. La posizione assunta sia a mezzo stampa che durante le sedute del Consiglio Comunale è perfettamente in linea con quanto si sta delineando. Se di bene collettivo si vuole parlare, allora non è più tempo di tergiversare né di arroccarsi in posizioni che vanno nella direzione opposta. Oggi Gualdo ed i gualdesi hanno un progetto concreto e fattibile, fatto di passaggi chiari e definiti anche sotto il profilo finanziario. Coloro che si sono già sottratti o che si defileranno in futuro otterranno il solo risultato di non volere il bene della Città".