Gualdo Tadino, tutto pronto per la super-fibra Tim per case, aziende e uffici: nuovi servizi per lo sviluppo e il 5G

Presentato al sindaco Presciutti il progetto che consentirà di portare la super fibra in tutto il territorio di Gualdo Tadino. Il progetto porta la firma dei vertici di Tim che hanno incontrato:il Sindaco Massimiliano Presciutti ed il responsabile dell’Ufficio Tecnico Marco Tini; per la multinazionale era presenti il PM TIM Erigo Pecci, Gianluca Gaggiotti Coordinatore progettisti TIM Umbria e Giacomo Sotgiu City Manager FTTH avente per tema la “super fibra”.

La progettazione riguarda una infrastruttura a banda larga in grado di coprire tutto il territorio, case, aziende, scuole, edifici pubblici, e in particolare le zone attualmente poco servite dalla rete internet veloce. La rapidità dei collegamenti basati sulla tecnologia FTTH permetterà di raggiungere la velocità di 1 Gbps arrivando fino all’interno di case, imprese, scuole consentendo così di sviluppare servizi ad alte prestazioni e complessità (smart cities, imprese 4.0, 5G etc.).

“Prosegue la proficua collaborazione con Tim – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti – iniziata nel 2014 grazie alla vittoria nel concorso “Italia Connessa” cha ha permesso di portare la banda larga a Gualdo Tadino. Con questo nuovo progetto entro i prossimi 18 mesi tutto il nostro territorio comunale sarà coperto dalla “super fibra” di Tim, che sarà così al servizio di cittadini ed imprese. Un traguardo importante e non scontato, che porterà notevoli benefici alla nostra comunità e che permetterà di fare della nostra città un esempio di avanguardia e innovazione nel favorire la transizione digitale verso un modello di sviluppo più sostenibile”.