Gualdo Tadino, botta e risposta sul discorso del sindaco ai Giochi. "Grandi spunti di riflessione per le coscienze di tutti i cittadini"

"L’intervento del sindaco in piazza, sempre di cuore è mai improntato su visioni demagogiche e dinamiche costruite a tavolino, è stato un discorso sul costruire, sul guardare al futuro e agli importanti obiettivi da raggiungere per il bene di Gualdo": è questo uno dei passaggi chiave della replica del centrosinistra, a sostegno del sindaco, alla Lega che aveva aspramente critica il discorso del sindaco alla città nel giorno della festa dei Giochi de le Porte, dove si è tornati a "parlare" della famosa e famigerata guerra dell'acqua e dove si è criticato chi non ha creduto nel progetto di ripartenza del Palio, come simbolo di rinascita del territorio post-pandemia.

"Ha toccato argomenti e questioni certamente divisive, ma fondamentali per Gualdo ed i gualdesi quindi invitiamo tutti a riascoltarle e valutarle come spunti di riflessione per le coscienze di tutti i cittadini": hanno continutato i vertici del centrosinistra gualdese. "Da parte nostra massimo sostegno al Sindaco e a tutti i volontari dell’Ente Giochi de le Porte e delle 4 Porte, alle forze dell’ordine e a tutto lo staff delegato alla sicurezza che hanno controllato le certificazioni e permesso il buon andamento delle attività, a tutti i gualdesi che hanno partecipato, in varie forme, tempistiche e modalità, al di là di tutto è stato bellissimo vedere, seppur con le limitazioni del caso, le taverne aperte, i cortei sfilare per il centro storico, i giocolieri gareggiare per il palio e tanti tanti fazzolettoni colorati camminare in giro per la città o pubblicare foto, filmati e storie nei social".