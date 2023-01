In tanti per godersi la neve a Valsorda ma finisce male: incidenti e mezzi impantanati, chiusa la strada

Una giornata difficile in montagna a Gualdo Tadino dove molte famiglie, non solo del paese, volevano godersi gli oltre 60 centimetri che hanno trasformato il paesaggio di Valsorda. La strada a cause del gelo e della poco pratica di alcuni conducenti si è resa difficile per molti: auto impantanate e addirittura tamponamenti tra mezzi sono stati una costante per tutto l'arco della mattina con tanto di Polizia Municipale e Vigili del Fuoco costretti a fare gli straordinari. La situazione è talmente degenerata che alla fine l'amministrazione comunale è stata costretta a chiudere la strada che porta alla località di montagna Valsorda.