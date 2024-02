Gualdo, il centrosinistra non cambia 10 anni dopo: "Presciutti candidato". Sarà derby con Pasquarelli acchiappa-delusi

"Il PD prendendo atto del sostegno e della convergenza, nonché della disponibilità di altri soggetti politici e civici cittadini intorno alla figura di Presciutti, ha espresso la volontà di proseguire il percorso elettorale identificando nella figura del Sindaco uscente il candidato per le elezioni comunali 2024": è questo il passaggio più importante della nota della coalizione di centrosinistra e più civici che ha deciso di ricandidare per la terza volta il sindaco Massimiliano Presciutti dopo l’entrata in vigore della legge nazionale che ha permesso un terzo mandato amministrativo per i comuni sotto i 15 mila abitanti. Tutte le ipotesi fatte nelle settimane scorse sono state bruciate senza neanche una discussione ufficiale. Un po' di malumore ribolle e quelli contrari stanno guardando con interesse all'altra lista civica, di centro-sinistra, quella del potenziale candidato a Sindaco Fabio Pasquarelli, già vice-sindaco dimissionario della passata giunta. A questo punto a sinistra è certamente la novità nonostante un percorso politico lungo. Ma il Pd e alleati non temono la stanchezza e la difficoltà di rimettere in piedi un nuovo programma per Gualdo? Sembra proprio di no. "Il terzo mandato amministrativo - si legge dalla nota - si mostra pertanto l’occasione e l’opportunità per garantire una continuità politica, condizione sine qua non per la buona riuscita di un progetto politico di centro sinistra, attrattivo, aggregante e alternativo alla destra cittadina. Infine diventa garanzia della messa a terra e della concreta realizzazione di tutti quei progetti finanziati e in corso di finanziamento che i 10 anni dell’amministrazione Presciutti hanno portato alla nostra città". La coalizione, aspettando il sì scontato di Presciutti per la candidatura, sta lavorando per allargare la colaizione: grillini e terzo polo le uniche soluzioni.