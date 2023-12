Al distributore con un coltello serramanico in macchina, denunciato un 23enne

Un incontro al distributore di benzina che ha insospettito i carabinieri che stavano effettuando dei controlli per prevenire furti. All’area di servizio lungo la via Flaminia, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno proceduto al controllo di due uomini, un 23enne della zona e un 40enne siciliano. I due, riferiscono i carabinieri, non corrispondevano alla descrizione fornita come possibili autori di furti avvenuti in zona nei giorni precedenti, ma l’atteggiamento nervoso dei due, che non hanno saputo giustificare il motivo dell’incontro, ha insospettito i militari che hanno deciso di approfondire l’accertamento, perquisendoli. Nell’auto sono stati rinvenuti un coltello a serramanico con lama a punta della lunghezza di 9 centimetri e una modica quantità di hashish che era stata nascosta all’interno della propria autovettura nel vano portaoggetti, fra i due sedili anteriori. Il giovane è stato, quindi, denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per il possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e contestualmente per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Perugia per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale e il ritiro della patente di guida.