Giochi delle Porte 2021| Le regole per portaioli e residenti. Caccia al biglietto dalle 8 del 17 settembre. La mappa della bolla

"Se venerdi sera ci saranno problemi di sicurezza o il mancato rispetto delle regole, il Comitato per l'Ordine pubblico ha previsto l'annullamento dei restanti due giorni del Palio. Dobbiamo essere consapevoli che l'edizione 2021 non potrà essere uguale a quelle del passato e quindi serve responsabilità e rispetto oggi più che mai". Con queste parole il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ha sottolineato l'eccezionalità dei Giochi de le Porte 2021 che si faranno (24-25-26 settembre) ma con un piano sicurezza bene definito e ricco di restrizioni per via della pandemia da Covid ancora circolante.

SCARICA LA MAPPA CON VARCHI E ZONE-TRIBUNE (PLANIMETRIA BOLLA GIOCHI DE LE PORTE-2)

In sintensi il piano per residenti e portaioli che vogliono assistere al Palio

Si prevede una presenza massima di 1913 persone, che è la capienza che il centro storico può sopportare sulla base delle leggi anti-covid. E' stata istuita una bolla (centro storico). All'interno della bolla ci sono 5 tribune e 19 postazioni in piedi per assistere al corteo storico e alle gare del Palio. Tutte le aree saranno presidiate da tre addetti alla sicurezza - forze dell'ordine, servizi anti-incendio, security e volontari delle Porte - che gestiranno i flussi, il rispetto del distanziamento tra le persone.

Gli accessi saranno nove: Via della Resistenza, via Lucantoni, viale Don Bosco, Via della Rocca, Piazza Danti, Giardini, Via Roma, Corso Piave e Agenzia delle Entrate. Nella bolla sarà obbligatorio indossare le mascherine anche se all'aperto. Potranno accedere ai Giochi 2021 soltanto coloro che acquistano con regolare green pass il biglietto ai quali saranno distribuiti dei braccialetti colorati con il nominativo del possessore. Prenotazione obbligatoria in Taverna - ma senza biglietto non si accede alla bolla del Palio - e nei pubblici esercizi (ristoranti, pizzerie e bar). Nelle Taverne non ci sarà libero accesso, non si potrà ballare. Ogni settore assegnato non può essere lasciato fino alla fine della manifestazione, salvo per andare a casa o per esigenze di forza maggiore. Per i residente, nessun biglietto obbligatorio, potranno circolare per le normali esigenze di vita quotidiana anche dopo le 17 di venerdì e sabato (inizio della bolla) e alle 11.30 della domenica. Ma non potranno sostare nelle aree riservate ai possessori del biglietto.

Per tutti coloro che non hanno requisiti per stare lungo il percorso o in Taverna o in un pubblico esercizio saranno allontanati e sanzionati di 450 euro. Ci saranno oltre 100 persone nei tre giorni deputate al controllo e alla sicurezza. Alle 24 tutte le attività commerciali e ludiche saranno chiuse ed è vietato stazionare (coprifuoco alle 24 alle 5) con altri o individualmente entro la bolla-centro storico. Ci sarà tempo 30 minuti per defluire e lasciare l'area Giochi de le Porte.

La presidente dell'Ente Cinzia Frappini ha spiegato i tre giorni dei giochi e gli orari (rimasti invariati) e il dimezzamento dei cortei storici che non si fermeranno in piazza ma si dirigeranno verso i Giardini.

PRENOTAZIONI BIGLIETTI POSTI TRIBUNE E IN PIEDI PER VENERDI, SABATO E DOMENICA - L'Ente Giochi de le Porte si occupa direttamente della vendita dei biglietti per tribune e aree in piedi. Mentre ristoratori e Porte gestiranno in proprio la prenotazione. Per acquistare i biglietti da domani alle ore digitando in via internet "prenotazioni.giochideleporte.it. Costi; in piedi 5 euro e in tribuna 10 euro il venerdì dei giochi (due prenotazioni: ore 18 e ore 21 distinte per l'evento di tamburini e sbandieratori). Sabato e Domenica: 20 euro e 10 euro Piazza Martiri; altre tribune esterne 10 euro, in piedi 5 euro. Senza green pass niente prenotazioni, ogni singolo utente può acquistare al massimo 5 posti con nominativi. Prenotazioni solo online, nessun punto fisico sarà messo a disposizione. Si paga online e si stampa la prenotazione. I braccialetti non vi saranno dati al varco ma saranno consegnati solo all'arrivo nell'area-settore che si è prenotato. Il braccialetto cambierà colore nei tre giorni di festa. Ci sarà la diretta dell'evento per sabato e domenica sull'emittente Trg.