Dopo i funerali, l'ultimo saluto alla sua amata Radio con tutti gli amici e i collaboratori di sempre. L'addio a Giancarlo di Erretì

Ore 15, cattedrale di San Benedetto piena all'inverosimile, il feretro che accede all'altare passando per la navata centrale, la musica triste della Banda cittadina, gli occhi puntati su quel pezzo di legno adornato di fiori sia dai "nonni" che dai padri fino ad arrivare ai figli...i tanti giovani presenti. E' stata questa l'incredibile storia di Giancarlo di Radio Tadino (il cognome Pascolini ormai è superato dal suo stesso impegno 40ennale) fatta di amore (nei tempi d'oro... gli anni 80 e 90) e di incredibile resistenza nel terzo millennio (tra nuovi mezzi di comunicazione, le grandi crisi industriali del territorio e quella nazionale) e lo spopolamento con infinito impoverimento della fascia Gualdo-Nocera-Altochiascio-gubbio. Giancarlo ha unito quasi tre generazioni, ha formato giornalisti, speaker, dirigenti, politici e tanti cittadini perbene che si sono avvicinati in quella radio nata nel 1975 e che è prossima a festeggiare i suoi 50anni di attività nel 2025. Una radio libera ma libera veramente. Governata da un grande sognatore a cui bastava un pacchetto di sigarette, un litro di benzina e la sua radio con i suoi amici e i suoi figli adottivi per dare con grande ottimismo e voglia di vivere il buongiorno e il buonasera a Gualdo e a tutta la fascia Appenninica.

Enrico Brunetti, storico compagno di questa avventura, nell'ultimo saluto post-funerali ha ribadito anche la professionalità di grande valore: una voce unica, garbata, gentile in grado di entrarti dentro senza tecniche di comunicazioni o toni alzati. Una voce che non è mai invecchiata neanche in questo ultimo anno e mezzo quando il male ha iniziato a sfinire il fisico brevilineo del nostro Giancarlo.Una voce e un modo di fare radio che non era secondo ai grandi nomi della radio nazionale. Sempre come ha ricordato Brunetti, Giancarlo è stato anche il capitano di una nave in grave difficoltà negli ultimi due anni: eppure, nonostante la malattia, non solo non è sceso ma ha trovato il modo di per ricostruire le basi e le finanze per rilanciarla dandogli un domani grazie all'accordo con l'azienda Ms Service. Un Capitano che sacrifica i suoi ultimi giorni di vita per non far abissare la nave. Don Franco ha chiesto a Dio di metterlo nei giusti per la sua capacità unica di essersi messo al servizio della comunità informando e allo stesso tempo portando felicità e leggerezza.

L'ultimo atto è stato veramente bello, intenso: dalla Cattedrale il feretro è stato portato direttamente sotto la sede della Radio (in centro storico a Gualdo): il saluto, le lacrime, la musica e la registrazione delle sue parole: E anche oggi siamo giunti al termine delle nostre rubriche. Da Giancarlo un saluto a tutti e la buonanotte". Un mazzo di rose è stato poi portato da Stefano Sensi sulla bara a nome della nuova e vecchia amministrazione di Erreti. Infine Allo storico speaker gualdese sarà dedicata la sala di registrazione. E la promessa alla moglie Giuliana e al figlio Simone che non sarà mai dimenticato.