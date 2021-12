Centro Vaccinale a Gualdo Tadino, al via il vaccino per i bimbi: due pomeriggi a settimana. Vaccino per i primi 33 prenotati

Anche al centro vaccinale di Gualdo Tadino, nel Piazzale Federico II di Svevia, si potranno effettuare le somministrazioni anti-covid per i minori di 12 anni: il servio sarà esteso per due pomeriggio a settimana - martedì e giovedì - e sono già previsti 33 under 12 accompagnati dai propri genitori. Il Punto vaccinale presso il Centro della Terza Età rimarrà in funzione inoltre per gli adulti nelle giornate di lunedì- mercoledì-venerdì.

“Ringrazio – ha sottolineato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti - tutte le strutture della ASL Umbria 1 con le quali abbiamo instaurato una grande e proficua collaborazione sin dall’ inizio della pandemia. Mi appello al senso di responsabilità di tutti i genitori vaccinate i vostri figli! Fatelo per loro, fatelo per voi, fatelo per il bene di tutti!”.