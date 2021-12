Covid, positivo il sindaco di Gualdo dopo boom di casi: "Vaccinate i bambini subito: abbiate fiducia nella scienza"

"Faccio parte dei 73 cittadini gualdesi che risultano ad oggi attualmente attivi dopo la comunicazione del tampone positivo": lo ha affermato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti tramite un video sui social dove ha specificato che la carica virale è molto bassa. "Per fortuna anche io sto molto bene, non ho sintomi ed è la dimostrazione di quanto sia importante il vaccino per evitare conseguenze sanitarie gravi. Vi invito dunque a vaccinarvi e soprattutto a vaccinare i bambini che ad oggi sono quelli più a rischio. Fatelo prima possibile se non lo avete ancora fatto e soprattutto rispettate tutte le disposizioni che vi impartisce l’ASL in caso di contatti con soggetti risultati positivi, aiutateci a fare un tracciamento puntuale e scrupoloso".

Dei 73 casi gualdesi solo due sono ricoverati mentre tutti gli altri non rilevano sintomi particolari, anzi in gran parte sono asintomatici e giovanissimi in età scolare e le loro famiglie, a volte anche allargate. "Da domani sarà possibile prenotare anche per la fascia 5-11 anni. Ai genitori dico di avere fiducia nella scienza e di prenotare senza esitazione": ha concluso il primo cittadino gualdese.