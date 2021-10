Gualdo Tadino, i due centri vaccinali da record e fondamentali per tutta l'Umbria: i dati delle somministrazioni

I due centri vaccinali di Gualdo Tadino - uno pubblico e l'altro messo a disposizione dalla Rocchetta a proprie spese - sono stati fondamentali per la campagna vaccinale non solo della città ma della fascia appenninica e per l'intera regione. In poco più di 6 mesi (apertura del primo hub vaccinale presso il Centro della Terza Età situato nel Piazzale Federico II di Svevia avvenuta il 1 aprile 2021, mentre l’hub vaccinale presso l’azienda Rocchetta Spa è stato inaugurato il 19 maggio 2021 con chiusura lo scorso 30 settembre) a Gualdo Tadino sono state somministrate ai cittadini (non solo gualdesi ma anche di tutto il comprensorio e di tutta l’Umbria) la bellezza di oltre 38 mila dosi (più del doppio della popolazione che può vantare oggi Gualdo Tadino, che si attesta intorno ai 15.000 abitanti).

Se a questi numeri (38.500 dosi di vaccino circa somministrate nei due hub vaccinali) aggiungiamo poi le dosi di vaccino effettuate dai medici di base e quelle rilasciate nelle farmacie presenti a Gualdo Tadino la cifra totale tocca il traguardo delle 40.00 dosi circa. Dati assolutamente notevoli da raggiungere, considerando il numero totale della popolazione gualdese residente, che sono stati possibili toccare grazie alla sinergia messa in campo da Amministrazione Comunale, Usl Umbria 1, Regione Umbria e Rocchetta Spa, che ha permesso a Gualdo Tadino di disporre di due centri vaccinali accreditati (unico caso in tutta l’Umbria) e diventare esempio su scala regionale e nazionale nella campagna di vaccinazione Covid-19.

Gualdo Tadino, inoltre, è una delle città umbre con il più alto tasso di vaccinati tra i residenti: la percentuale supera l’80% ed è destinata ad aumentare nel prossimo futuro. “Tutti quanti abbiamo vissuto mesi molto duri e delicati con l’arrivo della pandemia – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – e vedere oggi gli ottimi risultati che sta portando e sta dando la campagna vaccinale è un segnale forte di speranza per tornare presto alla normalità pre covid".