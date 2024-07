Gualdo Tadino, diventa volontario della Protezione Civile: ecco come fare

Il Gruppo Sorgente Gualdo Tadino Odv apre le porte a tutti i cittadini maggiorenni desiderosi di contribuire attivamente alla sicurezza e al benessere della propria comunità. Con il recente bando di reclutamento per nuovi volontari di Protezione Civile, l'associazione offre un'importante opportunità di volontariato che abbraccia diverse sfaccettature di supporto e assistenza.

Le attività dei volontari sono essenziali per garantire la protezione delle persone, dei beni e dell'ambiente. Queste comprendono interventi di prevenzione, soccorso e ripristino delle normali condizioni di sicurezza durante calamità naturali, catastrofi o grandi eventi. Inoltre, i volontari forniscono assistenza durante manifestazioni pubbliche, partecipano a campagne informative nelle scuole e offrono supporto agli anziani, sia in situazioni di emergenza che in condizioni ordinarie.

L'impegno dei volontari è completamente gratuito e non remunerato, svolto senza fini di lucro o vantaggi personali. Operano sotto la supervisione diretta del Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, rispettando scrupolosamente i regolamenti locali e nazionali in materia.

Un aspetto fondamentale dell'esperienza di volontariato è la formazione continua. I membri del Gruppo possono partecipare a corsi specializzati e ottenere attestati validi per crediti formativi, riconosciuti a livello nazionale.

Per poter partecipare alla selezione, è necessario soddisfare alcuni requisiti fondamentali: essere cittadini italiani o residenti regolari, godere dei diritti civili e politici, non avere precedenti penali o essere coinvolti in procedimenti legali, essere fisicamente e psicologicamente idonei per svolgere le attività previste.

L'iscrizione al Gruppo di Volontari di Protezione Civile avviene attraverso un colloquio motivazionale e la presentazione della documentazione richiesta presso la sede dell'associazione, situata in via Zona Industriale Sud, Frazione Rigali n°4, Gualdo Tadino (PG). Ulteriori informazioni sono disponibili contattando i numeri telefonici 075/3724259 e 3313684454.