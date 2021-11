Gualdo Tadino, apre la nuova attività per vestire i cani... con lo stile dei proprietari

E' un business in grande crescita e che non conosce crisi: quello relativo alla gestione, alimentazione e oggettistica per animali domestici. Ma è sempre una novità, soprattutto in provincia, quando apre i battenti una boutique per pelosi e dolci compagni a quattro zampe. Ester, Valérie, Mara e Chiara - tre generazioni diverse, una passione comune e tanta voglia di lavorare ad un progetto creativo - hanno deciso a Gualdo Tadino di aprire un negozio di vestitini e accessori fashion per i migliori amici della famiglia. Il sipario salirà sabato 27 novembre prossimo alle ore 17,00 è prevista l’apertura del primo punto vendita a Gualdo Tadino, in viale Don Bosco 21 e mentre l’e-commerce www.evamachi.it è già attivo

Gli outfit Eva Machi sottolineano, in maniera elegante e delicata, il legame tra i cagnolini e i loro proprietari. Regalano il sogno di appartenere ad un unico universo, in cui gli animali occupano un posto speciale. Ci raccontano un mondo e un rapporto che si sono evoluti nel tempo, in cui gli animali diventano davvero parte della famiglia, anche nel look.

"È opinione condivisa - hanno spiegato le commercianti gualdesi - che la presenza degli animali domestici abbia alleggerito il peso delle giornate durante il lockdown. E non solo perché portare a spasso i cagnolini era una delle poche attività concesse, ma per la compagnia e il tenero trambusto che, anche in quel momento difficile, questi hanno portato nella vita delle persone. I dati ci mostrano come la pandemia abbia trasformato in un vero e proprio boom il fenomeno dell’adozione di gatti e cani, con un aumento nel 2020 di circa il 15% rispetto all’anno precedente. I pet, infatti, rivestono un ruolo sempre più importante all’interno delle famiglie e il coronavirus, in realtà, ha solo consolidato un trend che si stava affermando già da alcuni anni.

Succede allora che in quei lunghi mesi di inattività del 2020 si intreccino, nonostante la distanza fisica e il periodo complicato, le idee, la creatività e la voglia di investire le proprie energie in qualcosa di stimolante di quattro donne, diversissime per età e formazione professionale, unite però da un amore grande per gli amici a quattro zampe e da tanta caparbietà. E succede anche che dopo mesi di riflessioni, ricerche, analisi del settore, nei primi mesi del 2021 prenda vita Eva Machi – My Pet My Style.

Il claim My Pet My Style racchiude tutta la filosofia di Eva Machi, racconta il legame, sempre più indissolubile, tra gli amici pelosetti e i loro amici umani, con la tendenza, ogni giorno più diffusa, a vestire i cagnolini. Non solo per vezzo, ma perché molte razze, soprattutto quelle dei cagnolini di piccola taglia a pelo corto, soffrono molto il freddo, sia in casa che a passeggio. E allora perché non immaginare uno stile in linea con quello dei proprietari? Per questo Eva Machi ha ideato tanti maglioncini e cappottini caldi, impermeabili anti pioggia, ai quali ha abbinato alcuni accessori uomo, donna, bimbo, bimba. Prodotti raffinati e di basso profilo, come cappelli, accessori per capelli, borse, sciarpe.