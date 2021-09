Gualdo Tadino, al via il bando per richiedere un contributo per bollette e affitti di casa

Pubblicato dal Comune di Gualdo Tadino l'avviso pubblico, nell'ambito degli aiuti emergenza Covid, per richiedere un contributo economico a parziale copertura delle spese relative alle utenze domestiche di energia elettrica, gas, acqua e per i canoni di locazione relative al periodo dal 1 gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Sarà possibile presentare le istanze per l’assegnazione del contributo entro e non oltre il prossimo 15 ottobre 2021 attraverso le seguenti modalità: Posta elettronica certificata, gualdotadino@letterecertificate.it; mail, servizi sociali@tadino.it (corredata da un documento di identità valido); posta all’indirizzo Comune di Gualdo Tadino, Settore Politiche Sociali e Culturali, Piazza Martiri della Libertà, 4; consegna a mano presso il punto di accoglienza all’ingresso del palazzo Municipale.

I requisiti necessari per accedere al contributo e le modalità di assegnazione del contributo sono contenuti nell’Avviso Pubblico disponibile sulla pagina internet del Comune di Gualdo Tadino ( www.tadino.it ). Per ricevere informazioni e assistenza nella compilazione della domanda ci si può rivolgere all’ufficio di cittadinanza del comune di Gualdo Tadino ai numeri telefonici. 075/9150235-266-288.