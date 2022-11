Gualdo Tadino, accordo Comune-Prefettura su appalti, urbanistica e investimenti a prova di Mafia. Presciutti: "E sui furti la strategia paga..."

Appalti, servizi pubblici, urbanistica e le pratiche-richieste di aziende locali e di quelle provenienti da fuori regione che operano sul territorio. Sono questi gli ambiti che saranno strettamente monitorati, con tanto di scambio dati e informazioni, dall'amministrazione comunale di Gualdo Tadino e dalla Prefettura dopo l'accordo rinnovato dal sindaco Massimiliano Presciutti e dal Prefetto di Perugia Armando Gradone di collaborazione in nome “Protocollo d’intesa per la legalità e i tentativi di infiltrazione criminale”.

L’obiettivo è di innalzare il livello di collaborazione e cooperazione fra la Prefettura di Perugia ed il Comune di Gualdo Tadino prevedendo ulteriori sinergie finalizzate alla prevenzione di possibili infiltrazioni nelle attività economico-commerciali e negli interventi di lottizzazione e trasformazione urbanistica di maggiore impatto, al fine di garantire anche maggiore sicurezza e tutela delle imprese sane.

"In questi anni il Protocollo è stato un vero e proprio riferimento in tema di prevenzione generale amministrativa a fini antimafia, implementando, in via convenzionale, ulteriori e più ampie forme di verifica, monitoraggio e controllo volte a contrastare il pericolo di infiltrazioni criminali avuto particolare riguardo al settore dei pubblici appalti. La città di Gualdo Tadino, con questo atto formale, continua quindi ad alzare una barriera a difesa del proprio territorio contro i tentativi ormai tangibili di infiltrazioni criminali e mafiosi, che spesso sono sempre più presenti anche nella nostra Regione. Si tratta di un tema molto delicato su quale quotidianamente stiamo profondendo un impegno costante per cercare di arginare tale fenomeno. La legalità è alla base della nostra convivenza pacifica e su tale tema la nostra città è sempre molto sensibile”.

Il sindaco Presciutti ha ribadito l'importanza delle collaborazione con le forze dell'ordine in chiave anche sicurezza urbana: "Portano i benefici tangibili anche in tema di sicurezza, visto che il nostro Comune negli ultimi due anni ha visto ridimensionare in modo netto il numero di furti subito, risultando essere ad oggi uno dei centri più sicuri per i cittadini in Umbria. Tutto questo è frutto anche di scelte fatte dalla nostra Amministrazione nel corso degli ultimi anni, esempi ne sono l’introduzione del Servizio Associato di Polizia Municipale, l’installazione di videocamere in diverse aree della città ed altre iniziative".