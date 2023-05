Gualdo, l'assessore Bucari che non ci ripensa e si dimette. La lettera, il politichese, le criticità e il voto futuro

Dimissioni confermate nonostante l'appello del sindaco a ripensarsi per chiudere la legislatura quando manca meno di un anno al ritorno alle urne. A Gualdo Tadino, la Giunta del sindaco Pd, Massimiliano Presciutti, perde un altro pezzo dopo le dimissioni infuocate del vice-sindaco (con ambizioni per le prossime amministrative) Fabio Pasquarelli, rottura politica e anche sul programma di lavoro per la città. Le nuove dimissioni portano la firma di uno degli assessori più apprezzati anche dalle opposizioni: ovvero Barbara Bucari, con delege al turismo, cultura, welfare. Insomma deleghe importanti e sotto gli occhi di tutti.

La lettera d'addio conferma le dimissioni, fa emergerere che qualcosa non va nel partito e nella Giunta ma è elaborata per evitare scontri e danni collaterali al centrosinistra. Un politichese esasperato o un addio classico per mancanza di stimoli dopo tanti anni in prima linea? Un dirsi ciao per evitare di logorare un rapporto politico e allo stesso tempo non buttare alle ortiche i successi ottenuti (in campo culturale e di intrattenimento in particolare) e i lavori già programmati? Scrive la Bucari: "A seguito di una lunga e attenta riflessione che ha tenuto contto di tutte le criticità presenti (amministrative e politiche) riscontrate negli anni sia nella struttura operativa del Comune che i rapporti con i rappresentanti interni ed esterni del proprio schieramento: considerando che tali criticità unite ai necessari carichi di lavoro per le deleghe ottenute, mettono a rischio i risultati da raggiungere e il corretto svolgimento del proprio servizio". Criticità di che tipo? Se ne possono ipotizzare molte quando si è a fine "impero" dopo 10 anni di un sindaco. Ma nulla trapela. Anzi la Bucari ringrazia di nuovo sindaco e colleghi per il "supporto" ottenuto.

Forse la chiave di lettura delle dimissioni è nel partito e nei movimenti già in atto per la successione di Presciutti. Scrive la Bucari che auspica una discussione leale e completa negli organi competenti: scongiurare che il lavoro effettuato venga intaccato dai soliti personalismi in vista delle prossime elezioni amministrative". Unica certezza sono dunque le dimmissioni di una donna da sempre fieramente del Pd e che ha raccolto consenso per eventi, concerti e mostre sostenuti o portati direttamente a Gualdo. Oltre che il lavoro oscuro, difficile, con fondi limitati per arginare i gravi problemi economici che molte famiglie - anche italiane - denunciano tutti i giorni dopo la perdita del lavoro per via della chiusura parziale o totale delle grandi aziende del territorio.

Per quanto riguarda la Giunta Presciutti nonostante le due dimissioni non dovrebbe avere problemi a restare in piedi e finire il mandato. Un atto necessario per non penalizzare la futura coalizione di centrosinistra a guida Pd che cercherà una conferma di governo per il periodo 2024-2029.