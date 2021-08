Il comune umbro che investe sui giovani ai tempi della crisi: fino a 200 euro a studente. "Ma da spendere solo nei negozi della città"

Per aiutare le famiglie, a livello economico, e garantire una istruzione per tutti - ai tempi della grave crisi da Covid - il comune di Gualdo Cattaneo ha approvato un innovativo piano dal titolo "Insieme a Scuola". Il contributo sarà finalizzato alla riduzione della spesa a carico delle famiglie per l'acquisto di materiale didattico e scolastico (materiale di cancelleria, quaderni, matite, zaini, astucci, libri e libri di testo, vocabolario, ecc....). Potrà essere utilizzato solo negli esercizi commerciali presenti nel comune di Gualdo Cattaneo che hanno aderito al bando.

Il comune ha previsto di erogare un contributo pari a 100 euro per ogni alunno frequentante la scuola primaria ed a 200 euro per ogni alunno frequentante la scuola secondaria. Le domanda per il contributo potranno essere presentate entro il 30 dicembre 2021 e il relativo contributo dovrà essere speso entro il 31 dicembre 2021.

“Abbiamo voluto fortemente introdurre questa misura di sostegno alle famiglie e allo stesso tempo allo studio e alla formazione dei nostri ragazzi– ha commentato cosi il Vice Sindaco con delega al bilancio ed ai servizi sociali Sabrina Annibali – in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo da quasi due anni. E’ fondamentale che ai nostri ragazzi non vengano a mancare gli strumenti più importanti per la loro formazione,per il loro futuro ed di conseguenza per il futuro di tutti noi.” Il progetto prevede anche 3mila euro per 4 scuole dell'nfanzia per acquistare materiale didattico.