Grida di dolore e disperate riecheggiano in centro a Foligno: cittadini e polizia in aiuto di una donna malata

Attimi di paura a Foligno, in zona centro storico, dopo che in più occasioni nel giro di pochi minuti si sono uditi dei lamenti e delle richieste di aiuto. Molti cittadini hanno sengnalato le grida alle forze dell'ordine e in particolari una donna - vicina di casa dove avverrà l'intervento - che si era rivolta alle Volanti della Polizia. Gli agenti del Commissariato di Foligno, una volta arrivati sul posto, hanno seguito le grida di aiuto riuscendo ad individuare l’appartamento di provenienza. Ad aprire ai poliziotti è stato un uomo – classe 1944 – che ha spiegato agli agenti che la moglie, a seguito di alcuni problemi di salute, spesso si lamentava per i forti dolori sofferti a seguito di una malattia grave e oggi in particolare la situazione era peggiore del solito. Gli agenti hanno richiesto l’immediato intervento del personale del 118 che, giunto poco dopo sul posto, ha provveduto alla somministrazione delle cure del caso, alleviando le sofferenze della 75enne. Marito e moglie hanno ringraziato gli agenti per il prezioso aiuto e la professionalità dimostrata. Da parte loro i poliziotti hanno inviato a richiamare in caso di necessità.