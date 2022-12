Gola del Bottaccione, vigili del fuoco per liberare dai tronchi la diga

I vigili del fuoco di Gubbio in collaborazione con la squadra Gos, gruppo operativo speciale, del comando di Perugia, sono intervenuti a Gubbio per la messa in sicurezza della diga del Bottaccione. Le 2 squadre hanno collaborato insieme per il taglio e rimozione di alcune piante cadute nell'invaso. Il lavoro è stato effettuato in collaborazione con la Regione e il Comune.