Gli invade il campo per far pascolare le pecore, lui gli spacca uno zigomo a bottigliate

Portava a pascolare le pecore nel terreno del vicino. A sua insaputa. Una volta, due volte. Sempre di notte per non farsi vedere. Finché il proprietario del terreno non si è imbattuto nell'invasore. E lo ha colpito con una bottigliata al volto, fratturandogli zigomo e mascella. Questo quanto ricostruito in base a quello riportato nelle rispettive denunce, visto che entrambi che si erano querelati reciprocamente a giugno.

Dopo 5 mesi i carabinieri di Norcia hanno denunciato entrambi, uno per lesioni, l'altro per l'invasione del terreno.