Spoleto, non ci fu corruzione: assolti il giudice e i due avvocati accusati di aver manipolato le assegnazioni dei fallimenti

I giudici del Tribunale di Firenze hanno assolto perché il fatto non sussiste. Il giudice del tribunale di Spoleto Tommaso Sdogati, la sua compagna l'avvocatessa Nicoletta Pompei e il collega di lei Mauro Bertoldi sono stati assolti dall'accusa di corruzione in atti giudiziari.

Il sostituto procuratore Luca Tescaroli aveva chiesto 6 anni per Bertoldi e 4 anni per Sdogati e Pompei. Bertoldi, secondo l'accusa, avrebbe versato alla collega di studio Pompei il cinquanta per cento delle somme provenienti dagli incarichi ottenuti come delegato nelle procedure fallimentari, procedure che il giudice Sdogati, compagno della Pompei, avrebbe fatto in modo di assegnargli.

Il tribunale fiorentino ha ora assolto con formula piena, perché il fatto non sussiste, i tre imputati e disposto il dissequestro dei beni. Soddisfazione è stata espressa dai difensori degli imputati, gli avvocati Roberto Erasti che col collega Guido Rondoni difendeva Pompei, da Daniela Paccoi e Silvia Egidi per Sdogati e da Luca Maori per Bertoldi.