"Girogiocando", il camper azzurro della polizia a Foligno per sensibilizzare sulla sicurezza stradale

Prosegue la campagna di informazione della polizia stradale per sensibilizzare i cittadini e, soprattutto i più giovani, a tenere un comportamento rispettoso del Codice della strada, per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire le condotte di guida imprudenti e sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti.

Sabato e domenica scorsi, in piazza della Repubblica a Foligno, in occasione della manifestazione “GiroGiocando”, era presente anche il “Camper Azzurro” insieme agli specialisti della sezione della polizia stradale di Perugia, a disposizione dei cittadini e dei ragazzi per illustrare le apparecchiature in dotazione e il loro utilizzo, come l’etilometro, il precursore e l’autovelox.

Gli agenti hanno guidato i giovani presenti in un vero e proprio percorso esperienziale – anche attraverso un visore che simula gli effetti dello stato di ebbrezza – con l’obiettivo di far comprendere i pericoli derivanti dall’uso di stupefacenti e abuso di sostanze alcoliche, ed innalzare, così, il livello di consapevolezza nell’utilizzo delle buone prassi da applicare su strada.

Durante l’evento, attraverso i dispositivi multimediali della polizia stradale, sono stati riprodotti anche dei video che hanno ricostruito alcuni incidenti realmente accaduti, con lo scopo di far comprendere le dirette conseguenze dei comportamenti sbagliati assunti alla guida di veicoli.

All’iniziativa erano presenti anche il dirigente del Commissariato di Foligno, Adriano Felici e il comandante del Distaccamento della Polizia Stradale, Simonetta Daidone.

Nei prossimi giorni sono stati inoltre predisposti servizi operativi che la Polizia di Stradale attuerà con particolare riguardo alle ore serali e notturne al fine di prevenire e contrastare il fenomeno della guida in stato di ebrezza e/o sotto l’influenza di stupefacenti.